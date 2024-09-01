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Экс-игрок «Челси» Бакайоко стал одноклубником Чалова и Оздоева

Экс-игрок «Челси» Бакайоко стал одноклубником Чалова и Оздоева
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Центральный полузащитник Тьемуэ Бакайоко, ранее выступавший за лондонский «Челси», подписал контракт с греческим клубом ПАОК, сообщает пресс-служба клуба. Французский футболист подписал контракт на один год с возможностью продления ещё на сезон. За свой новый клуб Бакайоко будет выступать под восьмым номером.

За свою карьеру 30-летний футболист успел поиграть за французские «Ренн» и «Монако», английский «Челси», а также итальянские «Милан» и «Наполи». В минувшем сезоне Бакайоко выступал за французский «Лорьян», в составе которого провёл 21 матч, забил два гола и отдал один результативный пас.

На международном уровне Бакайоко провёл один матч за основную сборную Франции в 2017 году, пройдя перед этим через все юношеские и молодёжные сборные своей страны.

Напомним, за ПАОК также выступают два россиянина — полузащитник Магомед Оздоев и нападающий Фёдор Чалов.

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