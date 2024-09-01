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Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата»

Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата»
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Российский специалист Магомед Адиев сообщил, что покинул пост главного тренера «Ахмата». Напомним, вчера, 31 августа, в матче 7-го тура РПЛ грозненский клуб сыграл вничью с «Акроном» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

«После матча подписали бумаги, я ушёл из «Ахмата». Решение совместное. Желаю клубу успехов в дальнейшем», — заявил Адиев «Матч ТВ».

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место.

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