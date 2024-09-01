Юрий Белоус — о Дзюбе: одни, как Модрич, могут блистать в 39 лет, а другие нет

Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о продолжении карьеры 36-летнего экс-нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы, находящегося в статусе свободного агента.

«Те команды, которые могли бы быть интересными для Артёма, в его услугах не нуждаются. Какие это команды? «Спартак», ЦСКА, «Зенит» и «Динамо». Это команды, которые могли бы удовлетворить финансовые аппетиты Дзюбы. С «Химками» у Артёма тоже не срослось, его не захотел там видеть тренер. Не я придумал это слово по отношению к нему, но Артём – токсичный футболист. В том смысле, что если он не играет, то может разлагающе действовать на коллектив.

Конечно, Дзюбе было бы неплохо поехать поиграть за границу, но надо помнить о возрасте. Есть же определённая физиология. Потеря скорости и физических кондиций крайне отрицательно сказывается на игре футболиста. Значит, что остаётся? Остаётся медиафутбол. Одни, как Модрич, могут блистать в 39 лет, а другие нет», — приводит слова Белоуса Metaratings.

Напомним, 29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.