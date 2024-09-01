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«Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста тренера команды

«Ахмат» объявил о расторжении трудового договора с российским тренером Магомедом Адиевым.

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Магомед Адиев договорились о расторжении трудового договора по соглашению сторон.

Мы благодарим Магомеда Мусаевича за работу в родном клубе, желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере.

Имя нового наставника команды будет объявлено дополнительно», — написано в телеграм-канале «Ахмата».

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение.

После семи матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место.

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