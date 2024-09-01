Сергей Ташуев: «Ахмат» ещё со мной не связывался — Адиев ушёл только сейчас

Бывший наставник «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о возможности снова возглавить грозненский клуб после отставки Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

— Вас называли одним из кандидатов на замену Адиева в «Ахмате».

— Адиев только сейчас объявил о своём уходе из «Ахмата», я также об этом слышу впервые. Со мной из клуба не связывались — как могут быть предложения при действующем тренере? А он ушёл только сейчас. Иногда такое бывает, конечно, но не в этом случае.

— Вы готовы возглавить «Ахмат» в случае предложения?

— Любой тренер готов к предложениям, — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После семи матчей Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место.