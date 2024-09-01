Один из игроков «Сити» написал ругательство на мяче Холанда, которым он оформил хет-трик

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальных сетях поделился собственной фотографией с футбольным мячом, которым он оформил хет-трик в минувшем матче 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3).

Остальные футболисты «горожан» подписали мяч для Холанда. На фотографии видно, что кто-то из одноклубников норвежского нападающего написал: «Отвали» (было использовано нецензурное выражение на английском языке. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Социальные сети Эрлинга Холанда

Напомним, ранее, после матча 2-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун» (4:1, в котором Холанд также оформил хет-трик, один из футболистов «горожан» написал на мяче нападающего: «Мне надоело подписывать эти мячи».

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов.

Материалы по теме Эрлинг Холанд установил рекорд английского футбола XXI века

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: