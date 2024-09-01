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Один из игроков «Сити» написал ругательство на мяче Холанда, которым он оформил хет-трик

Один из игроков «Сити» написал ругательство на мяче Холанда, которым он оформил хет-трик
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальных сетях поделился собственной фотографией с футбольным мячом, которым он оформил хет-трик в минувшем матче 3-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед» (1:3).

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 10'     1:1 Диаш – 19'     1:2 Холанд – 30'     1:3 Холанд – 83'    

Остальные футболисты «горожан» подписали мяч для Холанда. На фотографии видно, что кто-то из одноклубников норвежского нападающего написал: «Отвали» (было использовано нецензурное выражение на английском языке. — Прим. «Чемпионата»).

Фото: Социальные сети Эрлинга Холанда

Напомним, ранее, после матча 2-го тура чемпионата Англии с «Ипсвич Таун» (4:1, в котором Холанд также оформил хет-трик, один из футболистов «горожан» написал на мяче нападающего: «Мне надоело подписывать эти мячи».

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Ипсвич Таун
Ипсвич
0:1 Смодич – 7'     1:1 Холанд – 12'     2:1 Де Брёйне – 14'     3:1 Холанд – 16'     4:1 Холанд – 88'    

В нынешнем сезоне Холанд принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых забил семь голов.

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