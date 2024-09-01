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Пассажиры вертолёта, где мог находиться финансовый директор РФС, погибли — источник

Пассажиры вертолёта, где мог находиться финансовый директор РФС, погибли — источник
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Выживших при крушении пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8, на борту которого мог находиться финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин, нет. Об этом сообщает ТАСС в своём телеграм-канале со ссылкой на оперативные службы.

Ранее в РФС сообщили, что финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолёте на один из вулканов.

Ранее в СМИ появилась информация, что вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь после того, как отправился от вулкана Вачкажец в камчатский посёлок Николаевка. Подчёркивалось, что на борту самолёта находилось 22 человека (19 пассажиров и три члена экипажа). Обломки воздушного судна обнаружили в 900 метрах от места, где последний раз его экипаж выходил на связь.

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