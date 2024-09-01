Российский специалист Дмитрий Парфёнов покинул пост главного тренера казахстанского «Актобе». Об этом информирует официальный аккаунт клуба в социальных сетях.

«Футбольный клуб «Актобе» официально сообщает, что контракт с Дмитрием Владимировичем Парфёновым расторгнут в рамках обоюдного согласия.

Футбольный клуб «Актобе» благодарит Дмитрия Владимировича и желает ему больших успехов в карьере», — сказано в заявлении казахстанского клуба.

49-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Актобе» в декабре 2023 года. За этот период под руководством Парфёнова казахстанский клуб принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и шесть раз потерпел поражение.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: