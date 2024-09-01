Экс-игрок «Эйпена» Филин: переход в ПАОК пойдёт Чалову на пользу, хоть Греция и слабее РПЛ

Бывший футболист бельгийского «Эйпена» Александр Филин, ныне выступающий за «Химки», высказался о переходе нападающего Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

— Вы играли в Бельгии, теперь Чалов уехал в Грецию. Насколько резонно сейчас ехать из России в подобные чемпионаты?

— Всегда резонно. Вопрос в том, что игрок хочет от жизни и от футбола. Я, когда ехал в Бельгию, хотел в первую очередь выйти из зоны комфорта. Узнав чемпионат Бельгии, понял, что мы сильно отстаём от европейского уровня, от скоростей. Бельгия превосходит Россию по качеству игры.

— А можете сравнить с этими лигами Грецию?

— Наверное, чемпионат Греции слабее и бельгийского, и российского. Я общался с ребятами оттуда: топ-5 команд там — хорошие, а ниже уже слабее российских и финансово, и по инфраструктуре, и по качеству соответственно.

— Пойдёт ли на пользу Чалову переезд в Грецию?

— Конечно. ПАОК — топ-клуб Греции, они ведь сейчас и в Лигу Европы вышли. Так что 100%. Это выход из зоны комфорта, изучение языков, другой менталитет. Всё в любом случае пойдёт только на пользу Чалову, — сказал Филин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.