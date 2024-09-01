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Несколько российских игроков «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке

Несколько российских игроков «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке
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Несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с нападающим Александром Соболевым в раздевалке команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

Третий собеседник издания подтвердил, что разговор о местах в раздевалке действительно был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьёзном конфликте речи сейчас нет.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

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