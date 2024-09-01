Сафонов не был включён в заявку «ПСЖ» на матч с «Лиллем»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов не попал в заявку парижского клуба на матч 3-го тура французской Лиги 1 с «Лиллем», который состоится сегодня, 1 сентября. Ранее официальный сайт «ПСЖ» проинформировал, что у голкипера вирусная инфекция.

В заявку французского гранда на указанный матч не был включён левый защитник Нуну Мендеш, у которого также была обнаружена вирусная инфекция.

Матч «Лилль» — «ПСЖ» пройдёт на стадионе «Декатлон Арена — Пьер-Моруа». В качестве главного арбитра встречи выступит Бенуа Бастьен. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сафонов перешёл во французский гранд из «Краснодара» нынешним летом. На текущий момент он не дебютировал в составе «ПСЖ» в официальных матчах.

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