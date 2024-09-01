Ведущая популярного шоу «Натальная карта» выложила фото с Дзюбой со съёмок

Ведущая популярного интернет-шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко в своём телеграм-канале поделилась фотографией с известным российским футболистом Артёмом Дзюбой.

«Всем спасибо за сегодняшний день! Имею за весь день на руках одну фотку», — подписала Иванченко фото со съёмочной площадки.

Фото: Телеграм-канал Олеси Иванченко

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Дзюба является четырёхкратным чемпионом России и лучшим бомбардиром в истории чемпионатов страны. Наряду с Александром Кержаковым он является лучшим бомбардиром в истории сборной России.

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