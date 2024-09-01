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Одной из причин отставки Адиева стали напряжённые отношения с руководством «Ахмата»

Одной из причин отставки Адиева стали напряжённые отношения с руководством «Ахмата»
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Одной из причин ухода российского специалиста Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата» стали напряжённые отношения с руководством грозненского клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. Ранее специалист возглавлял махачкалинский «Анжи» и сборную Казахстана.

После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

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