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Алексис Дуарте: не знаю, останусь ли в «Спартаке»

Алексис Дуарте: не знаю, останусь ли в «Спартаке»
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24-летний центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

— Как вы себя чувствуете?
— Всё хорошо.

— Вы останетесь в «Спартаке»?
— Не знаю, — приводит слова Дуарте «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне парагвайский футболист не принял участия ни в одном матче из-за травмы. Ранее в СМИ появлялась информация, что защитника хотела арендовать «Валенсия».

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо». В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 3,5 млн.

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