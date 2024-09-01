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Алексис Дуарте: не знаю, останусь ли в «Спартаке»

24-летний центральный защитник «Спартака» Алексис Дуарте ответил на вопрос о своём будущем в московском клубе.

— Как вы себя чувствуете?

— Всё хорошо.

— Вы останетесь в «Спартаке»?

— Не знаю, — приводит слова Дуарте «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне парагвайский футболист не принял участия ни в одном матче из-за травмы. Ранее в СМИ появлялась информация, что защитника хотела арендовать «Валенсия».

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо». В минувшем сезоне 24-летний футболист провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет € 3,5 млн.

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