Отставка тренера в РПЛ, топ-матч в АПЛ, победа Леклера на ГП Италии. Главное к вечеру

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом», Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата», «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, стартовал сезон МХЛ, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 сентября.
Футбол
«Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста тренера команды
Московское «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 90+5-й минуте
«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ
«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ
Хоккей
«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы
«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ
Теннис
Паула Бадоса разгромила Ван Яфань и стала первой четвертьфиналисткой US Open — 2024
Авто
Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й
Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Баньяя столкнулся с Алексом Маркесом
Волейбол
Определились участники «Финала четырёх» мужского Кубка легенд
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«Кристалл» обыграл «Спартак» и стал чемпионом России — 2024 по пляжному футболу
Александр Власов занял второе место на 15-м этапе «Вуэльты Испании»
Виктория Ищиулова завоевала третью медаль на Паралимпиаде-2024
Дарья Лукьяненко принесла ещё одну медаль для России на Паралимпиаде-2024
Роман Жданов стал четырёхкратным чемпионом Паралимпиады