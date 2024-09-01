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Отставка тренера в РПЛ, топ-матч в АПЛ, победа Леклера на ГП Италии. Главное к вечеру

Московское «Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом», Магомед Адиев покинул пост главного тренера грозненского «Ахмата», «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, стартовал сезон МХЛ, пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 1 сентября.

Футбол

«Ахмат» объявил об уходе Магомеда Адиева с поста тренера команды

Московское «Динамо» упустило победу над «Оренбургом» на 90+5-й минуте

«Челси» не смог обыграть «Кристал Пэлас» в домашнем матче АПЛ

«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ

Хоккей

«Торпедо» уверенно обыграло московское «Динамо» и заняло третье место в Кубке мэра Москвы

«СКА-1946» уверенно обыграл «Локо» в стартовом матче нового сезона МХЛ

Теннис

Паула Бадоса разгромила Ван Яфань и стала первой четвертьфиналисткой US Open — 2024

Авто

Шарль Леклер выиграл Гран-при Италии, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Марк Маркес выиграл гонку MotoGP на ГП Арагона, Баньяя столкнулся с Алексом Маркесом

Волейбол

Определились участники «Финала четырёх» мужского Кубка легенд

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