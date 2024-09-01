Экс-вице-президент «Локомотива» высказался о будущем Антона Миранчука

Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о вариантах продолжения карьеры экс-полузащитника железнодорожников Антона Миранчука, находящегося в статусе свободного агента.

«В «Локомотиве» идёт оптимизация бюджета. А тот контракт, который предложили Миранчуку, по мнению самого футболиста и его агента, якобы крайне неуважителен для игрока. Поэтому был разыгран манёвр с тем, что Антона ходят видеть в Турции, но, как выясняется сейчас, никто его там видеть не хотел. Будет очень жаль, если он в ближайшее время не найдёт клуб, потому что игрок неплохой.

Личка открыто говорит, что не против видеть Миранчука в «Динамо»? Надо понимать, что в «Динамо» на позиции Миранчука играет целый ряд футболистов. Сомнений в том, что Миранчук может пригодиться «Динамо», нет. Но Личка уж очень должен захотеть, чтобы Антон пришёл в команду. У Миранчука ведь большие финансовые аппетиты. Тут Дмитрию Гафину надо просчитать все детали», — приводит слова Белоуса Metaratings.

Миранчук попал в академию железнодорожников в 2011 году, уже через год дебютировал в молодёжном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав. 1 июня московская команда объявила об уходе игрока.

В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.