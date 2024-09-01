Леау и Тео Эрнандес не стали подходить к команде во время паузы в матче Серии А

Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау и левый защитник Тео Эрнандес не подошли к скамейке запасных во время паузы на водопой, состоявшейся в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:2), где главный тренер «россонери» Паулу Фонсека давал остальным игрокам тактические установки. Леау и Эрнандес предпочли остаться на противоположном фланге в ожидании возобновления игры.

Фото: Кадр из трансляции

После этой встречи Фонсека сказал: «Проблем нет, и мы не должны их создавать. Я искренний человек и говорю правду, не скрываясь», — приводит слова Фонсеки Marca.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболисты не будут оштрафованы клубом за проявление подобного неуважительного поведения.

После трёх матчей чемпионата Италии «Милан» набрал два очка и занимает 14-е место.

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