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Леау и Тео Эрнандес не стали подходить к команде во время паузы в матче Серии А

Леау и Тео Эрнандес не стали подходить к команде во время паузы в матче Серии А
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Крайний нападающий «Милана» Рафаэл Леау и левый защитник Тео Эрнандес не подошли к скамейке запасных во время паузы на водопой, состоявшейся в матче 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:2), где главный тренер «россонери» Паулу Фонсека давал остальным игрокам тактические установки. Леау и Эрнандес предпочли остаться на противоположном фланге в ожидании возобновления игры.

Италия — Серия А . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Павлович – 8'     1:1 Кастельянос – 62'     2:1 Диа – 66'     2:2 Леау – 72'    

Фото: Кадр из трансляции

После этой встречи Фонсека сказал: «Проблем нет, и мы не должны их создавать. Я искренний человек и говорю правду, не скрываясь», — приводит слова Фонсеки Marca.

По информации La Gazzetta dello Sport, футболисты не будут оштрафованы клубом за проявление подобного неуважительного поведения.

После трёх матчей чемпионата Италии «Милан» набрал два очка и занимает 14-е место.

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