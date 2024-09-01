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Форвард «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии

Форвард «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии
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18-летний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро вызван в молодёжную сборную Бразилии, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Сбор бразильской национальной команды U20 пройдёт со 2 по 10 сентября.

В активе Педро восемь матчей в составе молодёжной сборной Бразилии, в которых он забил два мяча и отдал две голевые передачи. Отметим, что в минувшем феврале Педро уже становился победителем чемпионата Южной Америки U20.

Напомним, «Зенит» подписал Педро зимой 2024 года, ранее футболист выступал за «Коринтианс» у себя на родине. За этот период он принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Контракт 18-летнего бразильца с сине-бело-голубыми рассчитан до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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