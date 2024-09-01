Кечинов: думал, «Спартак» дрогнет с «Рубином», но проявили характер и переломили игру

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о минувшем матче 7-го тура РПЛ, в котором красно-белые обыграли «Рубин» со счётом 1:0.

«Я предполагал, что с «Рубином» будет много борьбы, игра будет вязкой. Соперник выбрал правильную тактику для нынешнего «Спартака». В обороне был порядок у «Рубина». «Спартак» во втором тайме оказался в очень тяжёлом состоянии после удаления Зобнина. Думал, что не вытянут и где-то дрогнут. Но проявили характер и переломили игру. Они вытащили эти три очка. Не всегда будет получаться выигрывать 3:0, где-то надо проходить через трудности. Так и делается большая команда», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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