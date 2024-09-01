Эрлинг Холанд забил больше голов, чем любая команда АПЛ в нынешнем сезоне

В трёх матчах нынешнего сезона английской Премьер-лиги нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил больше голов (7), чем любая другая команда АПЛ. По шесть мячей забили «Брайтон» и «Челси».

Норвежский нападающий забил гол в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (0:2). Оформил хет-трик в игре 2-го тура с «Ипсвич Таун» (4:1). Также Холанд забил три мяча в ворота «Вест Хэм Юнайтед» во встрече 3-го тура (1:3).

Холанд выступает в составе «Манчестер Сити» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 102 матчах во всех турнирах, в которых отметился 97 голами и 14 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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