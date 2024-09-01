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Валерий Кечинов: Соболеву ещё далеко до уровня Кассьерры в «Зените»

Валерий Кечинов: Соболеву ещё далеко до уровня Кассьерры в «Зените»
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит».

«Семак, думаю, давно хотел Соболева. Это один из лучших российских нападающих. Сергей Богданович давно думал о его приобретении, а когда появилась возможность, дал согласие на его переход. Я желаю Соболеву успехов, но не факт, что он будет играть в стартовом составе. Есть качественные футболисты в «Зените». Тот же Сергеев сидит в запасе и думает уходить. Ситуация у Соболева в «Зените» будет непростой. Надо будет заново доказывать, что он соответствует уровню команды.

Соболев — парень с характером. Конечно, он не будет тренироваться спустя рукава. Будет доказывать всегда, что достоин играть в составе. Но другой момент — его мастерство. Я видел уровень Кассьерры, который был лучшим нападающем в том сезоне. Соболеву до него ещё далеко», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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