Игрок «Рубина» Иванов выделил одного футболиста в составе «Спартака»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), а также выделил одного игрока в составе красно-белых.

«В матче со «Спартаком» было много мелких стычек, фолов? В начале сезона все встречи получаются нервными. Вспомните игру с «Ахматом», с «Зенитом». Такие истории происходят, потому что никто не хочет уступать и стараются взять максимум очков на старте чемпионата.

Многие выделяют спартаковскую связку Барко – Угальде? Барко действительно выделялся. Мастеровитый парень. А Угальде вообще не было видно. Его зарыли. Хотя у нас не было установки персонально с ним играть. Мы действовали по определённой системе в обороне», — приводит слова Иванова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.