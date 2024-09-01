Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Рубина» Иванов выделил одного футболиста в составе «Спартака»

Игрок «Рубина» Иванов выделил одного футболиста в составе «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), а также выделил одного игрока в составе красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«В матче со «Спартаком» было много мелких стычек, фолов? В начале сезона все встречи получаются нервными. Вспомните игру с «Ахматом», с «Зенитом». Такие истории происходят, потому что никто не хочет уступать и стараются взять максимум очков на старте чемпионата.

Многие выделяют спартаковскую связку Барко – Угальде? Барко действительно выделялся. Мастеровитый парень. А Угальде вообще не было видно. Его зарыли. Хотя у нас не было установки персонально с ним играть. Мы действовали по определённой системе в обороне», — приводит слова Иванова «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Материалы по теме
Кечинов: думал, «Спартак» дрогнет с «Рубином», но проявили характер и переломили игру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android