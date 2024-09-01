«Ни результаты, ни игра нас не устраивали». В «Ахмате» высказались об отставке Адиева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о причинах отставки российского специалиста Магомеда Адиева с поста главного тренера команды.

— Были попытки продолжить сотрудничество. Но так сложилось, что ни результаты, ни игра не устраивали ни руководство, ни болельщиков. Приняли обоюдное решение.

— Вместе с ним «Ахмат» покидает и весь тренерский штаб?

— Да, вы правильно понимаете, — приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

47-летний специалист был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в апреле 2024 года. Под руководством Адиева грозненский клуб принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых шесть раз одержал победу, пять раз сыграл вничью и восемь раз потерпел поражение. Ранее специалист возглавлял махачкалинский «Анжи» и сборную Казахстана.

После семи сыгранных матчей в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ахмат» набрал пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

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