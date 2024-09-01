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Кавазашвили: Станкович находится в поиске, давайте подождём с оценками его работы

Кавазашвили: Станкович находится в поиске, давайте подождём с оценками его работы
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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили считает, что на текущий момент преждевременно оценивать работу главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Пока сложно что-то сказать по игре «Спартака». Надо дождаться, когда закончится первый круг. Сейчас Станкович находится в поиске. Когда определится, кто постоянно должен играть в старте и может выдерживать два тайма, тогда уже будет будет понятно. Но за такой короткий период очень сложно понять, кто из футболистов сильный и может играть в старте. Так что давайте подождём с оценками его работы», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает третье место.

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