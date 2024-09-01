«Оренбург» — «Динамо» Москва: стартовые составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Оренбург» и московское «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Москвичёв, Малых, Сидоров, Прохин, Хотулев, Перес, Оганесян, Башич, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

«Динамо» Москва: Лунёв, Даса, Бальбуэна, Фернандес, Скопинцев, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с пятью очками идёт 12-м.