«Барселона» зарегистрировала Ольмо только до конца нынешнего года — Mundo Deportivo

«Барселона» смогла зарегистрировать атакующего полузащитника Даниэля Ольмо только до 31 декабря 2024 года, а не до конца нынешнего сезона.

«Дани Ольмо зарегистрирован до 31 декабря. Если «Барселона» не разберётся с регистрационными возможностями, то Дани Ольмо будет исключён из заявки 1 января», – сказал генеральный менеджер Ла Лиги Хавьер Гомес для Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» смогла включить испанского полузащитника в заявку на сезон-2024/2025 благодаря освобождённому месту в составе, возникшему после долгосрочной травмы Андреаса Кристенсена. До этого «Барселона» уже применяла подобный механизм для регистрации Иньиго Мартинеса на место Рональда Араухо.

Контракт Ольмо с клубом рассчитан до лета 2030 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего полузащитника в € 60 млн.

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