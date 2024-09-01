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Игрок «Рубина» Кабутов: есть вопросы по судейству в матче со «Спартаком»

Игрок «Рубина» Кабутов: есть вопросы по судейству в матче со «Спартаком»
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Правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мнением о минувшем матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком», в котором красно-белые победили благодаря голу хавбека Эсекьеля Барко с пенальти.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

— Хорошая игра со «Спартаком». Больше ничейная игра. У нас возникали моменты, не меньше, чем у красно-белых. Бывает такое, что при ничейной игре уступаешь.

— Много вопросов по судейству в начале сезона. Игра со «Спартаком» не стала исключением?
— Есть вопросы по судейству, но давайте не будем об этом, — приводит слова Кабутова «РБ Спорт».

На 69-й минуте матча «Спартак» — «Рубин» нападающий красно-белых Хесус Медина вошёл в штрафную и пробил, мяч после рикошета от газона попал в руку защитнику казанского клуба Илье Рожкову. После изучения эпизода на мониторе главный судья встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Рубина».

После семи матчей РПЛ московский клуб набрал 14 очков и занимает третье место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке.

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