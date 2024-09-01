Червиченко: «Спартак» превосходил «Рубин» только более долгой вознёй с мячом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о минувшем матче 7-го тура чемпионата России, в котором красно-белые победили «Рубин» со счётом 1:0.

«Спартак» превосходил «Рубин» только более долгой вознёй с мячом. Не могу сказать, что интереснее играли. После удаления «Рубин» почувствовал уверенность и начал прижимать к воротам.

По пенальти — если мяч попал в руку, всё зависит от трактовок. Я смотрю много чемпионатов, в Англии подобные пенальти даже смотреть бы не стали. Но Карасёв разглядел, хотя явный пенальти в ворота «Спартака» не увидел до этого», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей РПЛ московский клуб набрал 14 очков и занимает третье место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке.

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