Червиченко: мы должны слушать бред сумасшедшего, что в судействе всё только улучшается

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в российском футболе.

«Сейчас нам надо развесить уши и как идиотам внимательно слушать Каманцева, что судейство стало только лучше. Мы же все дураки, смотрим просто в чёрный ящик, а Каманцев разбирается в футболе и судействе. Мы должны слушать бред сумасшедшего, что всё в судействе только улучшается.

Чтобы в судействе что-то поменялось, надо выгнать Каманцева и Мажича. Рыба гниёт с головы. Чтобы от неё что-то осталось, надо оторвать голову. Они не справляются со своей работой и должны покинуть срочно свой пост. Такое количество нареканий! Просто зашкаливает всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.