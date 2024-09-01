Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Червиченко: мы должны слушать бред сумасшедшего, что в судействе всё только улучшается

Червиченко: мы должны слушать бред сумасшедшего, что в судействе всё только улучшается
Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе в российском футболе.

«Сейчас нам надо развесить уши и как идиотам внимательно слушать Каманцева, что судейство стало только лучше. Мы же все дураки, смотрим просто в чёрный ящик, а Каманцев разбирается в футболе и судействе. Мы должны слушать бред сумасшедшего, что всё в судействе только улучшается.

Чтобы в судействе что-то поменялось, надо выгнать Каманцева и Мажича. Рыба гниёт с головы. Чтобы от неё что-то осталось, надо оторвать голову. Они не справляются со своей работой и должны покинуть срочно свой пост. Такое количество нареканий! Просто зашкаливает всё», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Червиченко: Fan ID не то что себя не оправдал, а нанёс вред российскому футболу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android