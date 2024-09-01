Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Актобе»

Российский специалист Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход с поста главного тренера казахстанского «Актобе».

«Есть решение руководства. Мы посидели, поговорили, пожали руки, поблагодарили друг друга. За время работы в клубе я познакомился с достаточным количеством хороших людей.

Это неожиданно в такой ситуации? Домашнее поражение от «Елимая» тут тоже добавило свой оттенок, конечно. Но мы часто говорим, что чемпионат — это дистанция… Не хочется сейчас говорить. Одно дело — проиграл и вылетел из Кубка, а здесь у нас был хороший путь к финалу, чемпиона обыграли…» — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

49-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Актобе» в декабре 2023 года. За этот период под руководством Парфёнова казахстанский клуб принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и шесть раз потерпел поражение.