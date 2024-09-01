Деклан Райс попросил прощения за удаление в матче с «Брайтоном»

Опорный полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс попросил прощения у партнёров по команде и болельщиков «канониров» за своё удаление на 49-й минуте матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (1:1).

«Это было первое удаление в моей карьере, но я всё равно хочу извиниться перед товарищами по команде и болельщиками. Никогда не бывает приятно, когда тебя удаляют. Возникает чувство вины перед самим собой. Сегодня мне повезло, поскольку товарищи действительно помогли мне и команда не проиграла матч. Я извлеку из этого урок», — приводит слова Райса Goal.

После трёх матчей английской Премьер-лиги «Арсенал» набрал семь очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

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