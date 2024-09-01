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Эрлинг Холанд после хет-трика в 3-м туре АПЛ высказался о своей готовности к сезону

Эрлинг Холанд после хет-трика в 3-м туре АПЛ высказался о своей готовности к сезону
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд после хет-трика в ворота «Вест Хэма» (3:1) в матче 3-го тура английской Премьер-лиги высказался о своей готовности к сезону.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 10'     1:1 Диаш – 19'     1:2 Холанд – 30'     1:3 Холанд – 83'    

«Я чувствую себя хорошо. Чувствую себя энергичным. У меня был долгий отпуск и долгая предсезонка. Годы здесь пролетели быстро, всё шло как по маслу, а теперь я немного отдохнул телом и ногами. Сейчас я чувствую себя очень хорошо и готов к новым свершениям.

Только футболисты знают, как важно иметь перерыв и достаточно долгий. В конце концов, нужно успокоить своё тело и разум, потому что это долгий сезон и он не так прост, как все думают. Я чувствую себя свежо и хорошо, это самое главное.

Иногда мне нравится бить по воротам издалека. Не только лёгкие удары. Хорошо, что я могу выплеснуть немного энергии из своего тела. Конечно, три очка — это самое главное, так что я счастлив. Чувствую себя более свежим и энергичным. Я счастлив», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити».

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