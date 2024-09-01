Николас Джексон согласился продлить контракт с «Челси» до 2033 года — Орнштейн

23-летний центральный нападающий «Челси» Николас Джексон дал согласие на продление контракта с лондонским клубом до 2033 года. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, в «Челси» видят в Джексоне ключевого игрока в линии нападения.

Сенегальский футболист перешёл в лондонский клуб из «Вильярреала» минувшим летом. За этот период он принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 35 млн.

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