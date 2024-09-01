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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала три очка за два матча. «Ливерпуль» заработал шесть очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», у которого девять очков в трёх играх.

В первом круге минувшего сезона АПЛ команды сыграли вничью со счётом 0:0. Во втором круге «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» также поделили очки (2:2).

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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