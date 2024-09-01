«Люди болтают». Тео объяснил, почему не подошёл к команде во время паузы в матче с «Лацио»

Левый защитник «Милана» Тео Эрнандес прокомментировал эпизод, произошедший во втором тайме матча 3-го тура итальянской Серии А с «Лацио» (2:2), когда французский футболист и крайний нападающий «россонери» Рафаэл Леау не подошли к скамейке запасных во время паузы на водопой, где главный тренер команды Паулу Фонсека давал остальным игрокам тактические установки. Леау и Эрнандес предпочли остаться на противоположном фланге в ожидании возобновления игры.

«Мы играли всего две минуты, нам не нужен был перерыв, чтобы охладиться (Эрнандес и Леау вышли на замену на 70-й минуте. — Прим. «Чемпионата»). Были готовы помочь команде победить в матче. В наших действиях нет ничего, что было бы направлено против команды или тренера. Сейчас нам необходимо работать слаженно, чтобы выиграть другие матчи.

Люди болтают и говорят много неправды. Рафа и я всегда с командой и готовы помогать ей. Это самое главное», — приводит слова Эрнандеса Football Italia со ссылкой на Milan TV.

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