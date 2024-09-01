Панченко: в ЦСКА провёл незабываемые годы — навсегда в моём сердце вместе с «Динамо»

34-летний нападающий «Химок» Кирилл Панченко назвал самый памятный момент в период его карьеры в московском ЦСКА, футболистом которого он был с 2014 по 2017 год.

«К ЦСКА у меня остались только положительные чувства. Огромное спасибо этому клубу, я провёл там незабываемые годы. ЦСКА и «Динамо» на всю жизнь в моём сердце.

Самый памятный момент в ЦСКА — наверное, чемпионство в 2016 году. Матч с «Рубином» в Казани, когда Игорь Акинфеев сотворил решающий сейв и мы победили 1:0», — сказал Панченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В составе красно-синих Панченко принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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