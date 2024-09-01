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«Ростов» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00

«Ростов» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и воронежский «Факел». Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды дважды встречались между собой в матчах чемпионата России. Оба раза сильнее оказывались футболисты «Ростова». Матч 1-го тура завершился со счётом 2:1, а во встрече 21-го тура жёлто-синие победили со счётом 1:0.

На данный момент «Ростов» имеет в своём активе восемь очков. Подопечные Валерия Карпина располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы. Воронежский «Факел» с четырьмя очками идёт 16-м.

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