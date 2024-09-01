Парфёнов посоветовал «Актобе» назначить главным тренером экс-игрока «Спартака»

Российский специалист Дмитрий Парфёнов, покинувший пост главного тренера казахстанского «Актобе», посоветовал руководству клуба сделать своим наставником экс-игрока «Спартака» Юрия Ковтуна, работавшего в тренерском штабе Парфёнова.

«Я действительно покинул команду. По Юрию Михайловичу (Ковтуну) ещё не до конца известно. Я бы на месте руководства оставил его. Другое дело, согласится он или нет. Он довёл бы дело и выиграл бы Кубок Казахстана. И вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, ещё между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут всё рядом», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

49-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Актобе» в декабре 2023 года. За этот период под руководством Парфёнова казахстанский клуб принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и шесть раз потерпел поражение.