Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парфёнов посоветовал «Актобе» назначить главным тренером экс-игрока «Спартака»

Парфёнов посоветовал «Актобе» назначить главным тренером экс-игрока «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский специалист Дмитрий Парфёнов, покинувший пост главного тренера казахстанского «Актобе», посоветовал руководству клуба сделать своим наставником экс-игрока «Спартака» Юрия Ковтуна, работавшего в тренерском штабе Парфёнова.

«Я действительно покинул команду. По Юрию Михайловичу (Ковтуну) ещё не до конца известно. Я бы на месте руководства оставил его. Другое дело, согласится он или нет. Он довёл бы дело и выиграл бы Кубок Казахстана. И вообще мы ушли, а команда шла на втором месте. Разница в одно очко, ещё между собой играть лидеры будут. 11 лет у команды не было ничего, а тут всё рядом», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».

49-летний специалист был назначен на пост главного тренера «Актобе» в декабре 2023 года. За этот период под руководством Парфёнова казахстанский клуб принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых 13 раз одержал победу, восемь раз сыграл вничью и шесть раз потерпел поражение.

Материалы по теме
Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход с поста главного тренера «Актобе»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android