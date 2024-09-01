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Головин начнёт матч «Монако» — «Ланс» на скамейке запасных

Головин начнёт матч «Монако» — «Ланс» на скамейке запасных
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Сегодня, 1 сентября, состоится матч 3-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 мск.

Франция — Лига 1 . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
1-й тайм
0 : 0
Ланс
Ланс

Стартовые составы команд.

«Монако»: Кён, Тезе, Синго, Элеби, Уаттара, Закария, Магасса, Балогун, Аклиуше, Минамино, Бен-Сегир.

«Ланс»: Самба, Гради, Хусанов, Чавес, Медина, Агилар, Томассон, Диуф, Сотока, Зарури, Саид.

Российский атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин начнёт матч с «Лансом» на скамейке запасных.

Напомним, 28-летний футболист не принимал участия в матчах первых двух туров чемпионата Франции по причине травмы.

В минувшем сезоне Головин сыграл 27 игр во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. В общей сложности российский полузащитник провёл на поле 2336 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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