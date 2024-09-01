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«Спартак» предложил «Фенербахче» € 8 млн за трансфер 27-летнего вингера — Takvim

«Спартак» предложил «Фенербахче» € 8 млн за трансфер 27-летнего вингера — Takvim
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Московский «Спартак» сделал предложение «Фенербахче» на сумму в размере € 8 млн за трансфер 27-летнего крайнего нападающего Дженгиза Ундера. Об этом сообщает Takvim.

По информации источника, «Фенербахче» запросил у «Спартака» за переход турецкого футболиста сумму в размере € 10 млн. Подчёркивается, что судьба этого трансфера решится в ближайшие дни.

Ундер выступает в составе турецкого гранда с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 27-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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