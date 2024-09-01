Червиченко — об «Ахмате»: у Адиева не получалось, но для чего так низко ронять команду?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об отставке Магомеда Адиева с поста главного тренера «Ахмата».

«У Адиева не очень получалось. Я не знаю, для чего надо было команду так низко ронять. Сыграли семь матчей — и ни одной победы. Это требовало какого-то решения. Не получается у человека, хотя «Ахмат» показывал очень неплохую игру. В матче с «Химками» они вернулись, повели, но дурацкий рикошет не позволил выиграть. Характер есть, но этого мало.

«Ахмату» точно не очень хочется бороться за выживание, а дальше выгрызать очки будет труднее. Не знаю, как насчёт работы с руководством. Но регион сам по себе всегда был непростым. Работать тяжело. Не думаю, что самый плохой состав у «Ахмата». Состав, чтобы удержаться в середине. Но на старте и такой состав может показать неплохую игру», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.