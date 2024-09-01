«Поезд если не ушёл, то уже тронулся». Белоус — о поиске клуба Георгием Джикией

Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мыслями о вариантах продолжения карьеры экс-защитника московского «Спартака» Георгия Джикии, находящегося в статусе свободного агента.

«Дело не в зарплате. Джикия – авторитетный футболист, который показал себя в «Спартаке» и в сборной. Но проблема в другом. Что для защитника является одним из основных качеств? Скорость. Георгий потерял её, поэтому ему сложно было конкурировать с другими защитниками «Спартака». Дело даже не в конфликте с тренером – это бывает часто, если не явно, то скрыто. Конечно, есть команды, которым Георгий мог бы пригодиться. Сейчас крайне неудачно выступает «Факел». Но надо смотреть, в каком он сейчас состоянии.

Чемпионат разогнался, прошло уже шесть туров. Поезд если не ушёл, то уже тронулся с перрона. Удастся ли заскочить в последний вагон – большой вопрос. История знает ситуации, когда в таком возрасте футболисты завершали карьеру. На слуху тот же Адамов. Дьяков закончил рано. Хотя они оба выглядели достаточно неплохо в РПЛ», — приводит слова Белоуса Metaratings.

Напомним, 8 мая «Спартак» объявил, что принял решение не продлевать контракт с 30-летним защитником. Джикия провёл за красно‑белых 215 матчей, в составе команды футболист выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны. Согласно информации, представленной на авторитетном портале Transfermarkt, рыночная стоимость российского футболиста составляет € 3,5 млн. Также Джикия выступал за «Локомотив-2», «Химик», «Спартак-Нальчик» и пермский «Амкар».