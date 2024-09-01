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Мэр Парижа призналась, что скучает по Килиану Мбаппе

Мэр Парижа призналась, что скучает по Килиану Мбаппе
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Мэр Парижа Анн Идальго ответила на вопрос, скучает ли она по выступлениям бывшего нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который минувшим летом присоединился к мадридскому «Реалу» в статусе свободного агента.

«Да, я очень скучаю по Килиану. Он находится в стране, которая мне дорога, и я продолжаю внимательно следить за его карьерой. Сейчас «ПСЖ» показывает отличные результаты, и это очень хорошо», — приводит слова Идальго Ouest France.

Французский нападающий выступал в составе парижского клуба с 2018 года. За этот период Мбаппе принял участие в 308 матчах во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 108 результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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