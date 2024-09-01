Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хлусевич: в начале сезона были личные сложности, но сейчас всё хорошо

Хлусевич: в начале сезона были личные сложности, но сейчас всё хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Левый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о своей игровой форме на старте нынешнего сезона.

— Как оценишь лично для себя старт сезона? Кажется, пока не такой удачный.
— Да, немного. Были определённые личные сложности. Но сейчас всё хорошо, — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23-летний футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После семи матчей чемпионата России «Спартак» набрал 14 очков и занимает третье место.

Материалы по теме
«Спартак» предложил «Фенербахче» € 8 млн за трансфер 27-летнего вингера — Takvim

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android