Хлусевич: в начале сезона были личные сложности, но сейчас всё хорошо

Левый защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос о своей игровой форме на старте нынешнего сезона.

— Как оценишь лично для себя старт сезона? Кажется, пока не такой удачный.

— Да, немного. Были определённые личные сложности. Но сейчас всё хорошо, — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

23-летний футболист принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

После семи матчей чемпионата России «Спартак» набрал 14 очков и занимает третье место.

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