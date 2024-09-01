Игрок «Рубина» Кабутов оценил шансы команды в сезоне РПЛ

Правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мыслями о текущих результатах команды в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что казанцы могут улучшить результат прошлого сезона чемпионата.

«Думаю, в этом сезоне «Рубин» может занять место выше, чем в том. Но посмотрим. Говоря про наши результаты сейчас, хотелось бы лучше», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей РПЛ московский клуб набрал 14 очков и занимает третье место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится 13 сентября.

В сезоне-2023/2024 казанцы набрали 42 очка после 30 туров и заняли итоговое восьмое место в турнирной таблице чемпионата.