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Игрок «Рубина» Кабутов оценил шансы команды в сезоне РПЛ

Игрок «Рубина» Кабутов оценил шансы команды в сезоне РПЛ
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Правый защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов поделился мыслями о текущих результатах команды в Российской Премьер-Лиге, а также заявил, что казанцы могут улучшить результат прошлого сезона чемпионата.

«Думаю, в этом сезоне «Рубин» может занять место выше, чем в том. Но посмотрим. Говоря про наши результаты сейчас, хотелось бы лучше», — сказал Кабутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После семи матчей РПЛ московский клуб набрал 14 очков и занимает третье место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Крыльями Советов». Игра состоится 13 сентября.

В сезоне-2023/2024 казанцы набрали 42 очка после 30 туров и заняли итоговое восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

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