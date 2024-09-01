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Агент Кривцова сообщил, что к игроку есть постоянный интерес от других клубов

Агент Кривцова сообщил, что к игроку есть постоянный интерес от других клубов
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Футбольный агент Младен Гргич, представляющий интересы 22-летнего атакующего полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова, ответил на вопрос, мог ли его клиент покинуть «быков» минувшим летом.

— Интерес к Никите есть постоянно. Но до официальных предложений этим летом не доходило.

— Этот сезон Кривцов точно доиграет в «Краснодаре»?
— Не знаю, как всё будет. Это решают клуб и тренер, — приводит слова Гргича «РБ Спорт».

Кривцов выступает в составе «Краснодара» с лета 2021 года. За этот период он принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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