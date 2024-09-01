Белоус — о Сафонове: Париж — это не только неолибералы и Сена с кишечной палочкой

Бывший вице-президент «Локомотива» и экс-президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус высказался о переходе российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен».

«Его взяли в один из лучших клубов мира. Причём в клуб, в котором играли и играют выдающиеся футболисты. Париж есть Париж. Это не только неолибералы и Сена с кишечной палочкой. Париж – это один из старейших городов мира с фантастической культурой.

Попадая в «ПСЖ», ты автоматически становишься участником самых интересных событий. Если Сафонову удастся выиграть конкуренцию у Доннаруммы, то честь ему и хвала. Все мы будем смотреть и переживать за Матвея. У меня нет сомнений в том, что он хороший вратарь», — приводит слова Белоуса Metaratings.

Напомним, 14 июня текущего года французский «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея из «Краснодара». Контракт между сторонами рассчитан до лета 2029 года. 25-летний Матвей является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным статусного интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.