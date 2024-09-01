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«Оренбург» — «Динамо» Москва: гости сравняли счёт на 64-й минуте

«Оренбург» — «Динамо» Москва: гости сравняли счёт на 64-й минуте
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В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Сахархизан – 20'     1:1 Перес – 65'     1:2    

На 64-й минуте московское «Динамо» получило право пробить 11-метровый удар, который не сумел реализовать нападающий Константин Тюкавин, однако мяч в собственные ворота добил Матиас Перес.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с пятью очками идёт 12-м.

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