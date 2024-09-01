Бывший футболист сборной России Семёнов раскрыл свои расходы

Бывший центральный защитник сборной России и ряда российских клубов Андрей Семёнов рассказал, сколько денег нужно его семье для комфортной жизни.

— Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?

— Тяжело сказать… Именно мне или моей семье?



— Семье, конечно.

— 600-700 тыс. нужно.



— Некоторые говорят, что им 50 тыс. хватит.

— Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тыс. Какие 50 тыс.? О чём вы говорите? Сейчас в магазин сходишь — у тебя нет 20 тыс., — сказал Семёнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Семёнов сообщил, что, скорее всего, он завершил карьеру футболиста.

В составе сборной России Семёнов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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