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Бывший футболист сборной России Семёнов раскрыл свои расходы

Бывший футболист сборной России Семёнов раскрыл свои расходы
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Бывший центральный защитник сборной России и ряда российских клубов Андрей Семёнов рассказал, сколько денег нужно его семье для комфортной жизни.

— Сколько вам нужно денег для комфортной жизни?
— Тяжело сказать… Именно мне или моей семье?

— Семье, конечно.
— 600-700 тыс. нужно.

— Некоторые говорят, что им 50 тыс. хватит.
— Мне это нереально. У меня только за квартиру и за дом уходит около 80 тыс. Какие 50 тыс.? О чём вы говорите? Сейчас в магазин сходишь — у тебя нет 20 тыс., — сказал Семёнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Ранее Семёнов сообщил, что, скорее всего, он завершил карьеру футболиста.

В составе сборной России Семёнов принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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