«Оренбург» — «Динамо» Москва: Маухуб вывел бело-голубых вперёд

В эти минуты проходит матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию.

На 72-й минуте арбитр вновь назначил пенальти в ворота «Оренбурга». Удар с 11-метровой отметки реализовал марокканский новичок «Динамо» Эль-Мехди Маухуб.

В прошлом сезоне команды встречались между собой три раза — дважды в чемпионате и один раз в Фонбет Кубке России. Во всех трёх играх победу одерживало московское «Динамо». В РПЛ бело-голубые побеждали со счётом 4:1 и 2:1, а в Кубке были сильнее со счётом 4:2.

На данный момент московское «Динамо» имеет в своём активе 12 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на шестой строчке турнирной таблицы. «Оренбург» с пятью очками идёт 12-м.